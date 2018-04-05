ADEM ‘BÜYÜK’ KONUŞTU

Süper Lig’in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların takım kaptanı Adem Büyük gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulduklarını ifade eden Büyük, “Kazanmamız gereken maçta galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyordu. İster küme düşme hattında olsun ister şampiyonluk yarışında olsun biz sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Kazanmayı isteyen kişiliğim sayesinde oynadığım takımlarda çok rahat pozisyondayken bile hiçbir zaman rahatlamadım. Yeni Malatyaspor’da buna çok ihtiyacımız var. Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte gözümüzü yukarılara çevirdik. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü oynadığımız oyunla bunu hak ediyoruz. Kayıp ettiğimiz çok ucuz puanlar var. Gerek bizim yaptığımız hatalardan gerek dış etkenlerden gelen hatalardan dolayı belki daha yukarılarda olabilirdik.” şeklinde konuştu.

"KOLAY BİR FİKSTÜRÜMÜZ YOK”

Cuma akşamı zor bir maça çıkacaklarını belirten Büyük, “Onlarında şampiyonluk yarışı var. İyi ve kaliteli bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Ama onlara karşı ligin ilk yarısında oynadığımız maçı atlamamamız gerekiyor. Biz onlardan çok daha üstün pozisyona girerek maçı kayıp ettik. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik biz kazanacaktık. Şehir ve taraftar olarak ümitsizliğe kapılmanın gereği yoktur. İlk maçta onlara karşı neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Başakşehir maçından ümitliyim, puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü onlar bizden daha stresli olacaklar. Onlar bizim şuanda rahatladığımızı düşünüp puan kaybı yaşayabileceğimizi düşünebilirler. Doğru da düşünüyorlar. Çünkü karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Kesinlikle karşılarına puan almak için çıkacağız. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz. Kazanamıyorsanız da kayıp etmememiz bizim için ileriki haftalar adına moral açısından çok önemli. Zor maçlarımız var. Kolay bir fikstürümüz yok. İki maç üst üste kayıp ettiler. Aşağıdaki takımların kazanmasıyla neler olabileceğini gördük. Bu bizim işimiz, işimizi düzgün yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“BİZİ DESTEKLESİNLER”

Lige ilk çıkmış bir takımın öncelikli hedefinin ilk başta ligde kalmak olduğunu kaydeden Adem Büyük, “Kazanmamız gereken maçları kazansaydık, başka hedeflerde koyabilirdik. Ama şuan ki durumda alabileceğimiz bütün puanları toplamak istiyoruz. Önümüzde 7 maç var, bunların hepsini kazanabilir miyiz? Gerçekçi olmak gerekirse 44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla özel konuşmalarımızda sürekli söylediğim şey şu; evet bizden kaliteli ekipler olabilir ama mücadele ve kavga etmeyi savaşmayı öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabiliriz. Her maçın önemi farklı olduğu için o maçı kazandığımızda nerelere gelebileceğimizi sürekli anlatıyoruz. O karşılaşmalardan bir tanesini oynayacağız. Kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 değil hatta 48 puanı yakalayabiliriz. Taraftarımıza ve takımımıza güveniyorum. Bizi desteklesinler, umarım bizden desteklerini esirgemezler. Bizde onlara layık olmaya çalışırız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi