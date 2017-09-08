Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
08 Eylül 2017 Cuma 17:59
Süper Lig’in 4. haftasında 11 Eylül Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan çalışmaya yeni transfer Adem Büyük de katıldı. Oldukça neşeli geçen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Son bölümde taktik çift kale maç yaptıran Teknik Direktör Sağlam’ın ligde oynanan son maç olan Antalyaspor müsabakasındaki kadroyu bozmadığı gözlendi. Sağlam yeni transfer Adem Büyük ile de yakından ilgilendi.
Evkur Yeni Malatyaspor Pazar gününe kadar Malatya’da çalıştıktan sonra aynı gün akşam saatlerinde İstanbul’a gidecek.
Antrenmana yeni transfer Adem Büyük'ün yanı sıra milli takımlardan dönen Khalid Boutaib ve Sadiao Diallo da katıldı.
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