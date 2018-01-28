Adem attı, Yiğido yıkıldı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Ndinga kafayı vurdu fakat meşin yuvarlak dışarı çıktı.

17. dakikada Sadık’ın ceza sahasına yaptığı ortada Adem rövaşata denedi ancak top dışarı gitti.

44. dakikada kullanılan serbest vuruşta topa yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx Süleyman Özay xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx, Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx, Chebake xx, Mina xx, Diallo xx

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Eren, Turgut, Sincere, Aytaç, Rahman Buğra, Dia, Dening, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Kone xx, Mattıas xx, Mert Hakan xx, Bifouma xx, Dos Santos xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xx, Ziya xx, Medjani xx, Ndinga xx

Yedekler: Alvarez, Ali Şaşal, Dyakov, Muhammet, Hakan, Boye, Papp, Robson De Souza, Serkan, Zoro

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kart: Medjanı (Sivasspor), Azubuıke (Yeni Malatyaspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan geçti, onun vuruşunda meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı.

68. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

70. dakikada kendi çabasıyla ceza sahasına giren Aytaç, şutunu çekti. Top defansa çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşu kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx Süleyman Özay xx

E.Y. Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx (Dening dk. 69 x), Boutaib xx (Eren dk. 83 ?), Azubuike xxx, Sadık xxx, Adem xxx, Cissokho xx, Chebake xxx, Mina xx, Diallo x (Aytaç dk. 46 x)

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Turgut, Sincere, Rahman Buğra, Dia, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Kone xxx, Mattias xx, Mert Hakan x (Robinho dk. 74 x), Bifouma xx, Dos Santos xx, Hakan Arslan x (Zoro dk. 86 ?), Emre Kılınç xx, Ziya xx, Medjani x (Boye dk. 53 x), Ndinga xx

Yedekler: Alvarez, Ali Şaşal, Dyakov, Muhammet, Hakan, Papp, Serkan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kartlar: Medjani, Bifouma (Sivasspor), Azubuike, Dening, Eren, Sadık (E.Y. Malatyaspor)

Gol: Adem (dk. 77) (E.Y. Malatyaspor)