07 Mayıs 2017 Pazar

Adana Demirspor çalışmalarını sürdürüyor

TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor çalışmalarını sürdürüyor.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:09
Adana Demirspor çalışmalarını sürdürüyor
Mavi-lacivertli takımın teknik patronu Tekin İncebaldır yönetiminde, Aytaç Durak Tesisleri’nde yapılan çalışmalar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra Boluspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda mini kalelerle maç yaptı. Sakatlıkları süren Onur, Raspopovic ile Boluspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Göksu çalışmalara katılmazken, yine deplasmandaki maçta burnuna darbe alan Alican’ın doktorlar tarafından yapılan kontrolünde çatlak olduğu açıklandı. Tecrübeli oyuncu tedbir amaçlı antrenmana çıkmazken, oynamasına herhangi bir engel olmadığı belirtildi.
Teknik Direktör Tekin İncebaldır, Yeni Malatyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve taraftarlardan bu önemli maçta kendilerini sonuna kadar desteklemelerini istedi.
İHA
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