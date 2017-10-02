Atiker Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Gevrek, “Maç 1-1 bitti. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk. Geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında galibiyetle ayrıldık. Sahamızda Atiker Konyaspor karşılaşmasını da kazanmak istiyorduk. Takım olarak ilk yarı biraz kötüydük ama ikinci yarı toparladık. 1-1’lik sonuç bizi çok sevindirmedi” diye konuştu.

Gevrek, ligde yedi haftanın geride kaldığını ve sürekli hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ligde 7 haftada, Bursaspor karşılaşması hariç diğer 6 karşılaşmada hep hakem hatalarıyla karşı karşıya geliyoruz. Bir kere olur, iki kere olur ama sürekli yaşıyoruz. Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yüzde yüz gol verilmedi. Demir Grup Sivasspor karşılaşması, kazandığımız Kardemir Karabükspor karşılaşması hakem hataları yaşadık. Atiker Konyaspor karşılaşmasında verilen karar bizi artık farklı bir şekilde düşündürmeye başladı. Olabilir herkes hata yapıyor, hakemler de hata yapabilir ama yedi haftanın altı haftasında hakem hatası olmaz. Malatya spor camiası ve Malatya olarak bu konuda artık adalet istiyoruz.”

“Ne bizim hakkımız yensin ne de başkasının hakkı bize verilsin”

Ligde hiçbir takımın hakkının yenmemesini istediklerini belirten Gevrek, “Ne bizim hakkımız yensin ne de başkasının hakkı bize verilsin. Biz, konuşmayalım dedik ama üst üste bu kadar da olmaz. Sürekli bu hataları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sadece bir maç değil”

Gevrek, Atiker Konyaspor karşılaşmasında verilmeyen golün net gol olduğunu savunarak, “Atılan golden önce yapılan ortada topun tamamının çizgiyi geçmediğini bütün yorumcular görür. Yazık günahtır, bu kadar emek bir kişinin hatasıyla heba edilmesi doğru değil. Sadece bir maç değil. Bu yapılan hataları kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bu anlamda gerçekten TFF’ye de, hakemlere de bir şey söylemek istemiyoruz ama yedi haftanın altısında sonucu etkileyecek hatalar yapıldı. Bu durum bizi ciddi bir şekilde üzüyor. İnşallah bundan sonra bu hatalar olmaz. Sadece bizim için değil, bütün takımlar için olmaması lazım” diye konuştu.

“Anadolu takımları için bu şart”

Video Hakem Uygulaması'na (VAR) geçilmesi gerektiğini ifade eden Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana göre geç kalınmış. Video Hakem Sistemi olsaydı bu hataların hiçbiri yapılmayacaktı. İnşallah en kısa sürede bu sisteme geçilir. Özellikle de Anadolu takımları için bu şart. Bir an önce mutlaka bunun olması lazım, eğer olsaydı bugün bu karar böyle verilmezdi.”

İHA