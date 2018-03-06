ADAFI UNVAN SÖKTÜ!

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arguvan Belediyespor, normal sezonun son maçında Adafı Kartalspor’a 3-2 yenilerek namağlup unvanını yitirdi. Ligdeki son maça kadar kalesinde 6 gol gören mavi-beyazlılar öne geçtiği karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

“BÖLGESEL AMATÖRE RENK KATACAĞIZ”

Maçın değerlendirmesini yapan Arguvan Belediyespor’un teknik direktörü Ali Turgut, namağlup unvanlarını yitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi. Turgut, “Son maçta genç ve Arguvanlı olan oyunculardan kurulu futbolcular ile rakip karşısına çıktık. Mazlum hocanın ekibi zaten U19 gruplarında Malatya’yı dışarıda temsil ediyor. Rakip hem genç hem de hızlı koşan futbolculardı. Tabii yenilmek için çıkmadık ama genç oyuncularımızı görelim istedik. Ferdi ile öne geçmemize rağmen 10 dakika sonra kalemizde golü gördük. Maçın genelinde iyiydik. İkinci yarıda golü bulalım derken kontra ataklarla kalemizde tehlike yarattık. Kurduğumuz baskı sonuç vermedi. Ama gol pozisyonuna bayağı girdik. En azından namağlup unvanımızı korumaya çalıştık. O da maalesef olmadı. Play off grubu maçları için antrenman sayılarımızı artıracağız. Final maçına kadar yüksek tempoda futbolcularımız antrenmanlarını yapacaklar. Final maçından önce inşallah kamp yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz BAL’a adımızı yazdırmak. Arguvan Belediyespor, bölgesel amatör lige ayrı bir hava katacaktır.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi