Adafı Kartalspor Malatya’yı Temsil Edecek

U-19 1.Küme’de A Grubunu 40 puanla namaglup zirvede tamamlayan Adafı Kartalspor, U-19 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Elazığ Grubu’nda Malatya’yı temsil edecek. 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında Diyarbakır, Bingöl ve Muş’tan takımlarla karşılaşacak olan siyah beyazlılar hazırlıklarına devam ediyor. Adafı Kartalspor, normal sezonda oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1’de beraberlik alırken, rakip ağları 81 kez havalandırıp, kalesinde sadece 8 gol görmüştü. U19 Malatya 1.Küme’de iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden antrenör Mazlum Polat, “İyi bir ekibimiz var. Sezona en iyi şekilde hazırlanmıştık, bunun karşılığını da aldık. Namaglup şampiyon olduk. Şimdi önümüzde grup maçları var. 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında Elazığ Grubu’nda Diyarbakır, Bingöl ve Muş’tan katılan takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Amacımız grup müsabakalarında da Malatya’mızı en iyi şekilde temsil etmek” dedi.