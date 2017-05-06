06 Mayıs 2017 Cumartesi

Adafı Kartalspor elendi!

U19 kategorisinde Malatya şampiyonu olarak U19 Türkiye Şampiyonası Grup maçları için Kahramanmaraş’a giden Adafı Kartalspor ilk maçında İskenderunspor ile 2 – 2 berabere kaldı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 11:21
Adafı Kartalspor elendi!

  Maçın hemen başında 1 – 0 öne geçen Malatya temsilcisi peşi sıra yediği gollerle 2 – 1 geriye düştü. 90. Dakikada eşitlik sayısını bulan Adafı Kartalspor maçı 2 – 2’ye getirmeyi başardı. İkinci maçında dün Şanlıurfa Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlılar güçlü rakibine 3 – 0 mağlup oldu. Grup’ta Adafı Kartalspor’un yanı sıra Kayseri Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Hatay İskenderun Belediyesi Gençlik Spor, Mersin Akdeniz Belediysespor takımları yer alıyor. Adafı Kartalspor iki maç sonunda elenerek Malatya’ya döndü. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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