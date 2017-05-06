Maçın hemen başında 1 – 0 öne geçen Malatya temsilcisi peşi sıra yediği gollerle 2 – 1 geriye düştü. 90. Dakikada eşitlik sayısını bulan Adafı Kartalspor maçı 2 – 2’ye getirmeyi başardı. İkinci maçında dün Şanlıurfa Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlılar güçlü rakibine 3 – 0 mağlup oldu. Grup’ta Adafı Kartalspor’un yanı sıra Kayseri Yolspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Hatay İskenderun Belediyesi Gençlik Spor, Mersin Akdeniz Belediysespor takımları yer alıyor. Adafı Kartalspor iki maç sonunda elenerek Malatya’ya döndü.

FATİH AVCI