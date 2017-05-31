31 Mayıs 2017 Çarşamba

Açılmadan tartışmalar başladı

Malatya’ya yapılan 27.044 kişilik Yeni Stadyum henüz kullanılır duruma gelmese de ismi şimdiden tartışmalara neden oldu. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, henüz bir isim koymadıklarını ve buna şehrin karar vermesi gerektiğini ifade ederken, Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, ‘Malatya Kayısı Stadı’ yönünde talep aldıklarını belirtti. Tartışmalara son katılan isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu. Ağbaba, kent hafızasının yaşatılması için İnönü isminin verilmesini istedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:34
Açılmadan tartışmalar başladı

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Arena’ isimlerinin statlardan kaldırılacağını açıklamasının ardından, proje adı ‘Malatya Arena’ olarak bilinen yeni stadyumun ismiyle ilgili kamuoyunda tekrar tartışmalar başladı. Daha önce de stadyum isminin İnönü olması gerektiğini defalarca dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, “İnönü Stadı’nın yerine yeni bir stat yapıldığına göre yeni stadın ismi de İnönü olmalıdır. Kentin hafızası devam ettirilmelidir ”diye konuştu.

Türkiye’nin hem askeri hem de siyasi geçmişinde unutulmaz izler bırakan İsmet İnönü’nün isminin yeni statta da yaşatılması gerektiğini kaydeden Ağbaba, “Sadece yeni yapılan stadyum da değil farklı alanlarda da İsmet İnönü’yü gelecek nesillere anlatacak yapılar ortaya konulmalıdır. Kentleri kent yapan, yetiştirdikleri siyaset adamları, sanatçılar, bilim insanlarıdır. Dünya görüşü ne olursa olsun bu ortak değerler o şehirde yaşayanlar tarafından gözleri gibi sakınılmalıdır. İnönü’süz Malatya da düşünülemeyeceği gibi Özal’sız Malatya da düşünülemez” ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, yeni stadın ismi konusunda şu ana kadar fikir belirten 3 kişi olurken, isim önerilerine diğer yerel yönetici ve siyasetçilerin neler ekleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

FATİH AVCI
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