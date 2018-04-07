Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

AÇILIŞI BAŞAKŞEHİR YAPTI!

Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir’e konuk olan Yeni Malatyaspor İstanbul’dan eli boş döndü. Her iki takımın da üretkenlikten ve tempodan yoksun bir şekilde mücadele ettiği karşılaşmada tek golü kaydeden Elia İstanbul temsilcisine 3 puanı kazandıran isim oldu. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir 59 puana ulaştı.

AÇILIŞI BAŞAKŞEHİR YAPTI!

Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir’e konuk olan Yeni Malatyaspor İstanbul’dan eli boş döndü. Her iki takımın da üretkenlikten ve tempodan yoksun bir şekilde mücadele ettiği karşılaşmada tek golü kaydeden Elia İstanbul temsilcisine 3 puanı kazandıran isim oldu. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir 59 puana ulaştı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:44
AÇILIŞI BAŞAKŞEHİR YAPTI!

Usta ile çıarğına maçında gülen taraf bir kez daha Abdullah Avcı oldu. Ligin ilk yarısında rakibine 2 – 0 kaybeden Yeni Malatyaspor rövanşı da alamadı. Şampiyonluk mücadelesi veren ev sahibine galibiyeti getiren gol Elia kaydetti. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı bulunun Azubuike forma giymezken bu oyuncunun yokluğu hissedildi. Fatih Terim Stadı’ndaki müsabakaya 650 dolayında Malatyalı futbolsever ilgi gösterirken, maçı toplamda 7 bin izleyici tribünden takip etti. Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ karşılaşmayı protokolde beraber izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Aytaç’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mina’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

18. dakikada Visca’nın ceza sahası içine sağ taraftan girerek son çizgiye inmeden verdiği pasta arka direkte topla buluşan Elia’nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza saha dışı sol çaprazında Elia ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Adebayor’un vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

32. dakikada Yeni Malatyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda top yükseklik kazandı. Arturo Mina göğsüyle kontrol ettiği topa röveşata denedi, meşin yuvarlak Volkan’ın kucağında kaldı.

35. dakikada Rahman Buğra’nın pasında ceza yayında içinde topla buluşan Boutaib’in rakiplerle girdiği ikili mücadeleleri kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

50. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor’un indirdiği top Visca’da kaldı. Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

82. dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakiplerine gelmeden Aytaç, topu kornere gönderdi.

84. dakikada Arda’nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Başakşehir 3 puanın sahibi oldu.

FATİH AVCI Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U21 BU KEZ UZATMALARDA GÜLDÜ
U21 BU KEZ UZATMALARDA GÜLDÜ
ÖZAT PFDK’DAN KAÇAMADI!
ÖZAT PFDK’DAN KAÇAMADI!
AMATÖRDE 7. HAFTA OYNANACAK
AMATÖRDE 7. HAFTA OYNANACAK

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim