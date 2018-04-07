AÇILIŞI BAŞAKŞEHİR YAPTI!

Usta ile çıarğına maçında gülen taraf bir kez daha Abdullah Avcı oldu. Ligin ilk yarısında rakibine 2 – 0 kaybeden Yeni Malatyaspor rövanşı da alamadı. Şampiyonluk mücadelesi veren ev sahibine galibiyeti getiren gol Elia kaydetti. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı bulunun Azubuike forma giymezken bu oyuncunun yokluğu hissedildi. Fatih Terim Stadı’ndaki müsabakaya 650 dolayında Malatyalı futbolsever ilgi gösterirken, maçı toplamda 7 bin izleyici tribünden takip etti. Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ karşılaşmayı protokolde beraber izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Aytaç’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mina’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

18. dakikada Visca’nın ceza sahası içine sağ taraftan girerek son çizgiye inmeden verdiği pasta arka direkte topla buluşan Elia’nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada ceza saha dışı sol çaprazında Elia ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine giren Adebayor’un vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

32. dakikada Yeni Malatyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda top yükseklik kazandı. Arturo Mina göğsüyle kontrol ettiği topa röveşata denedi, meşin yuvarlak Volkan’ın kucağında kaldı.

35. dakikada Rahman Buğra’nın pasında ceza yayında içinde topla buluşan Boutaib’in rakiplerle girdiği ikili mücadeleleri kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

50. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor’un indirdiği top Visca’da kaldı. Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

82. dakikada Emre’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakiplerine gelmeden Aytaç, topu kornere gönderdi.

84. dakikada Arda’nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Başakşehir 3 puanın sahibi oldu.

FATİH AVCI Busabah Gazetesi