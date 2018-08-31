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Açılışa davetlisiniz!

Süper Lig’de 4. haftanın açılışını Doğunun Kaplanı Yeni Malatyaspor yapacak. Bu gece saat 21.45’te Konyaspor’u ağırlayacak sarı kırmızılılar Konya engelini taraftarının desteğiyle aşarak milli araya 10 puanla girmek istiyor. Murat Yıldırım ve Mitchell Donald dışında sakat oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Sulley Muniru ise forma giyemeyecek.

Açılışa davetlisiniz!

Süper Lig’de 4. haftanın açılışını Doğunun Kaplanı Yeni Malatyaspor yapacak. Bu gece saat 21.45’te Konyaspor’u ağırlayacak sarı kırmızılılar Konya engelini taraftarının desteğiyle aşarak milli araya 10 puanla girmek istiyor. Murat Yıldırım ve Mitchell Donald dışında sakat oyuncusu bulunmayan Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Sulley Muniru ise forma giyemeyecek.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:25
Açılışa davetlisiniz!

Göztepe, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında topladığı 7 puanla dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, milli araya moralli girmek için iç sahada oynayacağı Konyaspor maçına % 100 galibiyet gözüyle bakıyor. Geride kalan 3 haftada Erol Bulut’un tercih ettiği ilk 11’den Konya karşısında ciddi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

AHMET KULÜBEYE RAHMAN 11’E

Erkan Kaş’ın hazır olmaması, sonradan oyuna dahil edilerek fiziksel eksikliği giderilmeye çalışılan Mitchell Donald’ın dizinden sakatlanması ve sakatlığı devam eden Murat Yıldırım’ın olmaması Malatyaspor adına eksikler olarak öne çıkıyor. Forvet hattında Ömer Şişmanoğlu parmağına aldığı darbe yüzünden ağrılarıyla da olsa yedek kadroda olacak. Son transfer Sulley Muniru idman eksiğinden dolayı kadroda yer bulması zor gözüküyor. 3 haftada 7 puan toplayan takımdan sadece Ahmet Ildiz’i yedek kulübesine çekecek Bulut, Rahman Buğra’yı orta sahanın göbeğine monte edecek. busabahmalatya.com

BİLETLERE İLGİ BEKLENENDEN AZ!

Öte yandan bu gece saat 21.45’te başlayacak müsabaka öncesi Malatyalı futbolseverlerin karşılaşmaya yeteri kadar ilgi göstermedikleri öğrenildi. Şu ana kadar 7500 civarında biletin satıldığı bilgisine ulaşılırken, maçın gece 00.00’da bitecek olması taraftarı bu yönde olumsuz etkiledi. Hüseyin Göçek’in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mustafa Emre İyisoy, Alpaslan Dedeş ve Serkan Tokat görev yapacak. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

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