21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Açılış yine ertelenebilir

2012 yılında ihale sürecinin başladığı, daha sonra inşa aşamasının gerçekleştiği Malatya Stadyumu’nda gözler bir kez daha hafta sonuna çevrildi. Yapımına Malatya’dan sonra başlanmasına rağmen faaliyete giren, Sivas, Samsun, Trabzon, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep statlarının aksine hala eksiklerle boğuşan 27 bin 44 izleyici kapasiteli Malatya Stadyumu taahhüt edilen tarihlere rağmen henüz maç oynanabilir seviyeye getirilemedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:21
Açılış yine ertelenebilir
  Son olarak Malatya Valiliği'nden gönderilen 11 Ağustos tarihli yazıda yeni stadın, taraftarlarla birlikte açılması için Antalyaspor maçının beklendiği ifade edilmiş, 26 Ağustos’a kadar eksikliklerin giderileceği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Stattaki yolların bağlantısı noktasında ciddi bir aşama kat edildiği görülürken, passolig turnike ve kamera sistemlerinin alt yapısını için ise çalışmalar sürüyor. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışan bir firmaya passolig işlerini yaptıran Yeni Malatyaspor kulübü, gözünü kulağını buradan gelecek habere çevirdi.
Antalya maçının oynanması için Passolig'den başka eksiği bulunmayan statta, son 5 gün içerisinde kamera sistemleri, turnikeler ve teknik altyapının tüm tribünlere döşenmiş olması gerekiyor. Bu konuda çalışmaları sürdüren firma 24 saat esaslı görev yaparken, çalışanlar adeta zamanla yarışıyor. 30 bin metre kablo, stat içinde ve dışında 400 civarında kamera, onlarca turnikeyi aktif hale getirecek ekibe Yeni Malatyaspor Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise stat dışında yolları asfalt serilecek hale getirirken, birkaç gün içinde asfalt serim işlemine başlayacak.
İHA
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