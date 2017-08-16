16 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Açılış boş tribünler önünde

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında takımlar neredeyse boş tribünler önünde sahaya çıktı. 3 ev sahibi takımın seyircisiz oynadığı maçlara ortalamaların altında seyirci geldi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
Açılış boş tribünler önünde

  Süper Lig'de birinci hafta sona erdi. Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Beşiktaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle ligdeki ilk maçlarına taraftardan yoksun çıktılar. 1. Haftada oynanan karşılaşmaları ise toplam 75 bin 522 biletli seyirci izledi. En fazla seyircinin izlediği Galatasaray-Antalyaspor maçında 31 bin 394 biletli taraftar tribündeki yerini alarak sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadılar. Taraftarın en çok izlediği ikinci maç ise Trabzonspor-Konyaspor arasında oynanan müsabaka oldu. Trabzon’un yeni stadında oynanan karşılaşmayı 31 bin 152 biletli seyirci izledi. Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor’un, kendi sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendiği maçta misafir takım tribününe 5 seyircinin bilet aldığı öğrenildi. Misafir takım logolu ve Türkiye Futbol Takımı logolu taraftarların Passolig kartlarıyla bilet alabildiği müsabaka haftanın en az seyirciye sahip müsabakası oldu. İşte Süper Lig'in açılış haftasındaki tribünlerin doluluk sayıları...

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