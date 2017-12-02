Süper Lig’de son galibiyetini 28 Ekim’de Gençlerbirliği karşısında alan Yeni Malatyaspor, yeniden bir çıkış yakalamak için bugünkü Akhisarspor karşılaşmasına mutlak galibiyet gözüyle bakıyor. Yalçın Ayhan’ın kadro dışı kalışı ve hafta içersindeki kupa mağlubiyeti takım da moralleri bozdu. Bugünkü maçta en çok savunma kurgusunun performansı merak edilirken, teknik direktör Erol Bulut, Yalçın’ın olmayışının takımı etkilemeyeceğini savundu.

T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktik çalışmasında oyuncularına son uyarılarında bulunan teknik direktör Erol Bulut, Yalçın Ayhan’ın yerine bu maçta savunmada Arturo Mina’ya şans verecek. E.Yeni Malatyaspor'da alt adalesinden sakat olan ve tedavisine İstanbul’da devam edilen Batuhan Altıntaş dışında eksik oyuncunun bulunmazken, sakatlık sürecini atlatan Rahman Buğra Çağıran’ ın da görev almaya hazır olduğu bildirildi. Saat 14.00'te başlayacak T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

FATİH AVCI