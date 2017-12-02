02 Aralık 2017 Cumartesi

Açılış bizden olsun!

Süper Lig’de 14. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı kalan Yalçın Ayhan ve sakatlığı süren Batuhan Altuntaş dışında eksik oyuncusu bulunmazken, bu sezon sahasında sadece bir kez yenilen ev sahibinde ise galibiyet hedefleniyor.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
Açılış bizden olsun!

Süper Lig’de son galibiyetini 28 Ekim’de Gençlerbirliği karşısında alan Yeni Malatyaspor, yeniden bir çıkış yakalamak için bugünkü Akhisarspor karşılaşmasına mutlak galibiyet gözüyle bakıyor. Yalçın Ayhan’ın kadro dışı kalışı ve hafta içersindeki kupa mağlubiyeti takım da moralleri bozdu. Bugünkü maçta en çok savunma kurgusunun performansı merak edilirken, teknik direktör Erol Bulut, Yalçın’ın olmayışının takımı etkilemeyeceğini savundu.

T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktik çalışmasında oyuncularına son uyarılarında bulunan teknik direktör Erol Bulut, Yalçın Ayhan’ın yerine bu maçta savunmada Arturo Mina’ya şans verecek. E.Yeni Malatyaspor'da alt adalesinden sakat olan ve tedavisine İstanbul’da devam edilen Batuhan Altıntaş dışında eksik oyuncunun bulunmazken, sakatlık sürecini atlatan Rahman Buğra Çağıran’ ın da görev almaya hazır olduğu bildirildi. Saat 14.00'te başlayacak T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

 

FATİH AVCI

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