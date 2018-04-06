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Abdullah Avcı: "Oyun planına sadık kalarak kazanmak önemliydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun planına sadık kalarak galip gelmenin önemli olduğunu ifade etti.

Abdullah Avcı: "Oyun planına sadık kalarak kazanmak önemliydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun planına sadık kalarak galip gelmenin önemli olduğunu ifade etti.

06 Nisan 2018 Cuma 23:13
Abdullah Avcı: "Oyun planına sadık kalarak kazanmak önemliydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun planına sadık kalarak galip gelmenin önemli olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, mücadeleyi yüzde 74 topa sahip olma oranıyla tamamladıklarını ifade ederek, “Özellikle Erol hoca gittikten sonra 37 puan alan, takım savunmasını iyi yapan, blok halinde oynayan, merkezi devamlı kapalı tutan ve direkt oyunu en fazla oynayan, düşen toplarda da etkili olup kenar ortalarda da gol bulan bir takım. Biz de bunun karşılığında oyun başladığında rakibin orta sahası 18. dakikaya kadar 1-2 düzenindeydi. Golden sonra 2-1 gibi oynamaya başladılar. Topa sahip olmak önemliydi. Bir ara yüzde 78 topa sahip olarak oynadık. Yüzde 74 ortalamayla bitirdik. Çok ciddi pozisyon vermedik. Malatya, hava topunu çok kazanan takım. Oyun planına sadık kaldık. Bu tip takımları oyunun yönünü değiştiren organizasyonlarla çözebilirsin" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımız bize güç veriyor"

Deneyimli teknik adam, taraftarların kendilerine güç verdiğini söyleyerek, “Böyle haftalarda oyun planına sadık kalıp fazla pozisyona girmeden kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ederim. Bir tribün cezalı olmasına rağmen 7-8 bin seyirci vardı. Sayıda artış var. Bize güç veriyor. Sonraki haftalarda da bunun devamını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

"Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız"

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Galatasaray mücadelesi hakkında konuşan Avcı, üç büyük kulüple yarışmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "100 senelik kulüplerle şampiyon kültürüne sahip takımlarla yarışabilmek harika. Keyfini çıkarıyoruz. Sonuçlandırmak istiyoruz. Olsa da olmasa da duruş değişmeyecek. Lige keyif katıyoruz. Önemli olan Türk futboluna bir şeyler katabilmek. Fair-play ruhunda coşkulu keyifli bir oyun olsun. Umarım karşılığını biz alırız" değerlendirmesini yaptı.

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