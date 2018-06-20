Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94552
ALTIN
194.187
DOLAR
4.7360
STERLİN
6.2607
EURO
5.4870

900 metreden Wingsuit atlayışları nefes kesti

39’uncu Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit / Base jump etkinlikleri Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başladı.

900 metreden Wingsuit atlayışları nefes kesti

39’uncu Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit / Base jump etkinlikleri Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:00
900 metreden Wingsuit atlayışları nefes kesti

Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesinde başlayan ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit / Base jump atlayışları nefes kesiyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gören, sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa ve kültür tutkunlarına renkli görüntüler izletti. Erzincan Valiliği’nin katkıları ve himayelerinde olmak üzere, Kemaliye Kaymakamlığı’nın destekleriyle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘özgün bir kültür, doğa sevgisi, spor ve kardeşlik” oldu.

Avustralya’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Brezilya’ya Dünya’nın 6 kıtasından, 12 ülkeden 10 wingsuit ve base jump pilotunun 900 metreden nefes kesen atlayış, süzülüşlerini izlemek için uykularından fedakarlık eden yerli ve yabancı doğa ve kültür tutkunlarını sabahın seherinde Seyit Ali Parkında ve Mani Yolunda yerlerini alarak nefes kesen atlayışları takip ettiler. Ankara ilinden şenlikleri izlemek üzere üzere Kemaliye’ye gelen Gülsen Hızar isimli bir doğa tutkunu, sporcuları cesaretlerinden ötürü tebrik ederek, Cennette açılan kapı platformundan wingsuit atlayışı yapan sporcular kadar heyecanlandığını dile getirdi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaErzincanDoğa Spor şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenimalatyaspor Hollandalı Donald ile anlaştı
Yenimalatyaspor Hollandalı Donald ile anlaştı
Kombineler çıkıyor!
Kombineler çıkıyor!
Khalid, Ronaldo’ya karşı!
Khalid, Ronaldo’ya karşı!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim