900 metreden Wingsuit atlayışları nefes kesti

Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesinde başlayan ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit / Base jump atlayışları nefes kesiyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gören, sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa ve kültür tutkunlarına renkli görüntüler izletti. Erzincan Valiliği’nin katkıları ve himayelerinde olmak üzere, Kemaliye Kaymakamlığı’nın destekleriyle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘özgün bir kültür, doğa sevgisi, spor ve kardeşlik” oldu.

Avustralya’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Brezilya’ya Dünya’nın 6 kıtasından, 12 ülkeden 10 wingsuit ve base jump pilotunun 900 metreden nefes kesen atlayış, süzülüşlerini izlemek için uykularından fedakarlık eden yerli ve yabancı doğa ve kültür tutkunlarını sabahın seherinde Seyit Ali Parkında ve Mani Yolunda yerlerini alarak nefes kesen atlayışları takip ettiler. Ankara ilinden şenlikleri izlemek üzere üzere Kemaliye’ye gelen Gülsen Hızar isimli bir doğa tutkunu, sporcuları cesaretlerinden ötürü tebrik ederek, Cennette açılan kapı platformundan wingsuit atlayışı yapan sporcular kadar heyecanlandığını dile getirdi.

