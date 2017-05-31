31 Mayıs 2017 Çarşamba

9 yaş altı tenis turnuvasında şampiyon oldular

İstanbul’da düzenlenen 9 yaş altı tenis müsabakalarında Malatya’dan katılan Yaman Evren ve Burak Kuzey Köroğlu şampiyon oldu.

30 Mayıs 2017 Salı 15:51
9 yaş altı tenis turnuvasında şampiyon oldular
  İstanbul Bakırköy Spor Kulübünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 10 ilden 20 kulüp ile 83 sporcunun katıldığı turnuvaya Malatya’dan da Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü oyuncuları Yaman Evren ve Burak Kuzey Köroğlu katıldı.
9 yaş altı gerçekleşen turnuva sonunda Malatyalı sporcular Yaman Evren ve Burak Kuzey Köroğlu şampiyon oldu.
İHA
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