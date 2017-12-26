26 Aralık 2017 Salı

9 günlük izin başladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçının ardından futbolculara 9 gün izin verildi. 3 Ocak’ta toplanacak takımda, gönderilecek isimler kampa davet edilmeyecek.

26 Aralık 2017 Salı 10:47
9 günlük izin başladı

  Kamp çalışmalarını Antalya’ Belek’te gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Ocak’ta topbaşı yapacak. İlk yarının son haftasında deplasmanda aldığı 1-0’lık Kayserispor galibiyetinin ardından 9 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya Belek’te yeniden toplanacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Antalya kampına yönetim tarafından kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın da katılacağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun affedilip edilmeyeceğine burada karar verileceği ifade edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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