Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp programı belli oldu. İlk yarının son haftasında oynayacağı Kayserispor müsabakasının ardından 9 günlük izne ayrılacak sarı-kırmızılılar, devre arası kampı için 3 Ocak’ta Antalya Belek’te toplanacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Erol Bulut’un 1 hafta düşündüğü iznin yabancı oyuncuların isteği üzerine 3 gün daha uzatılıp Noel bayramından dolayı 9 güne çıkarıldığı öğrenilirken, kampın ise tek etap olarak planladığı belirtildi.

Galatasaray ile aynı otelde Belek’te kamp yapacak sarı kırmızılı temsilcimizde Erol Bulut’un yabancı oyunculara yönelik ciddi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Onlar için tatil süresini uzatan Bulut, 3 Ocak’ta tüm yabancıları otelde görmek istediğini söyledi. Aynı çağrıyı yönetime de yapan Bulut, transferler konusunda da kampın başını işaret etti. Alt yapıdan Burak ve Ferhat dışında en az 3 oyuncunun daha kampa davet edileceği ifade edilirken, takımdan devre arası ayrılacak isimlerin ise transferler geldikçe gönderileceği öğrenildi.

FATİH AVCI