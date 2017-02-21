Bu açıklamanın ardından 2 milyona yakın hacı adayı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştireceğini açıkladığı kuranın sonucunu bekliyor.

2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda kesilen yüzde 20 kesinti, Türkiye ve Suudi Arabistan yetkililerinin yoğun temasıyla çözüldü. Bu görüşmeler sonucunda geçen yıl 59 bin 200 olan hacı adayı kontenjanı, bu yıl 80 bin kişiye yükseltildi.

2 MİLYONA YAKIN HACI ADAYI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammed bin Salih bin Tahir Benten’in görüşmesinin ardında açıklanan bu haber, Türkiye’deki hacı adaylarını sevince boğdu. 2 milyona yakın hacı adayı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Şubat Perşembe günü gerçekleştireceğini açıkladığı kuranın sonucunu bekliyor. Malatya’dan da bu sonuçlar heyecanla bekleniyor.

HABER MERKEZİ