Evkur Yeni Malatyaspor’un siyahi yıldızı Micheal Pereira, futbol şanslarının son maçlarda yanlarında olmadığını kaydederek, “Bütün maçları kazanmak tabi ki zor. Sezon başlangıcından beri olan şansımız son ay artık arkamızda değil. Bu şans bizimle beraber değil. Tabi ki çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Yeniden o ruh canlanacak ve yeniden geri döneceğiz” diye konuştu. İyi günlerin geleceğini dile getiren sağ kanat oyuncusu, şunları söyledi: “Eğer toplu olarak bir başarı yoksa kişisel olarak da bir başarı olmaz. Ama biz takım olarak çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maça çok sıkı hazırlanıyoruz. İyi günler gelecek.”

O SORUNUN CEVABI:

Pereira, ‘soğuk havadan etkilenip, etkilenmedikleri’ yönünde sorulan soruya, “8 yıl Mallorca’da oynadım, 8 yıl boyunca hava hep güneşliydi. Ama tabi biz bunu bir özür olarak kabul etmek istemiyoruz. Ligin bütün takımları bu havada, bu şartlarda mücadele ediyor. Bütün şartlara en iyi şekilde adapte olup, başarılı olmak zorundayız” cevabını verdi. Boluspor maçının önemine de değinen tecrübeli futbolcu, “Her zamanki gibi davranacağız. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıktık. Bu maça da öyle çıkacağız. Mutlaka kazanmak istiyoruz. Son haftaların kötü hatıralarını silmek için kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI