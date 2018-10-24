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8 taraftara 1 yıl men!

Spor’da düzensizliğin önlenmesi için çıkarılan 6222 sayılı kanun gereği Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ekipleri Yeni Malatyaspor – Sivasspor müsabakasında 8 taraftara işlem yaptı, 1 yıl men cezası verdi.

8 taraftara 1 yıl men!

Spor’da düzensizliğin önlenmesi için çıkarılan 6222 sayılı kanun gereği Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ekipleri Yeni Malatyaspor – Sivasspor müsabakasında 8 taraftara işlem yaptı, 1 yıl men cezası verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:17
8 taraftara 1 yıl men!

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde, aileleriyle birlikte spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontroller yapılmakta olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“07/10/2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Sivasspor müsabakasında; hakaret içeren tezahüratta bulanan 4 şahıs, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen 2 şahıs ve müsabaka esnasında taşkınlık yaptığı tespit edilen 2 şahsın kimlik bilgileri turnike giriş loglarından tespit edilerek haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununun gerekli maddelerince adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18/3 maddesinde yer alan “Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.” hükmü, anılan kanunun 18/8 maddesinde yer alan “spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” hükmü ve yine aynı kanunun 18/9 maddesinde yer alan “yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, 25 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” hükümleri çerçevesinde 8 şahsa 1 yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmıştır.”

HABER MERKEZİ

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube EkipleriYeni MalatyasporSivasspor8 Taraftar
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