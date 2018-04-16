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8 MADALYA İLE DÖNDÜ

13-15 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Malatya takımı 8 madalya kazandı.

8 MADALYA İLE DÖNDÜ

13-15 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Malatya takımı 8 madalya kazandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:29
8 MADALYA İLE DÖNDÜ

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan şampiyonda toplamda 8 madalya kazanan Malatya, genel sıralamada aynı puana sahip Gaziantep ile 3 ve 4’üncülüğü paylaştı. Şampiyonayı değerlendiren Malatya Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uğur, Malatya takımının Samsun’dan önemli bir dereceyle döndüğünü söyledi.

Malatya olarak yıldızlar liginde en fazla madalya kazandıkları organizasyonun Samsun’daki olduğunu kaydeden Uğur, “13-15 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden takımımız 8 madalya kazandı. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonda toplamda 8 madalya kazanan Malatya, genel sıralamada aynı puana sahip Gaziantep ile 3 ve 4’üncülüğü paylaştı. Biz Malatya olarak 5 yıldır Anadolu Yıldızlar Ligi’ne katılıyoruz. Ancak ilk kez bu kadar çok madalya kazandık. Tabi bu durum Malatya tekvandosunun yakaladığı başarı ivmesini gözler önüne seriyor. İnşallah daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Biliyorsunuz Malatya tekvandoda önemli bir potansiyeli barındıran bir kent. Bu anlamda biz de çalışmalarımız bu yönde yapıyoruz. Neredeyse organizasyonsuz ayımız olmuyor. Burada asıl amacımız milli takımımıza daha fazla sporcu göndermek ve ülkemizin olimpiyat oyunlarındaki başarısını yükseltmek” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Nurettin UğurMalatya TakımıGaziantepMalatya
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