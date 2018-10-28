8 bin koltuk boş!

Güney kale arkasındaki boş yerlerin dolması halinde kuzey kale arkasındaki boş koltukları satışa çıkaracağı öğrenilen kulüp, her taraftardan kendi koltuklarına oturması uyarısını yineledi. Dün akşam saatlerine kadar Malatyaspor dışında diğer takımların passoligine sahip hiçbir taraftara yükleme yapmayan kulüp, bu yasağı yaklaşık 8 bin satılmadığı için bugün kaldırabilecek. Yeni Malatyaspor kendi sahasında en fazla futbolsever oranına geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında ulaşmış o müsabakayı 20.500 dolayında futbol sever tribünden takip etmişti.