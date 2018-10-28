Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486

8 bin koltuk boş!

Nefeslerin tutulduğu Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı için satışa sunulan 25.000 biletten yaklaşık 17 bininin satıldığı öğrenildi.

8 bin koltuk boş!

Nefeslerin tutulduğu Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı için satışa sunulan 25.000 biletten yaklaşık 17 bininin satıldığı öğrenildi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:29
8 bin koltuk boş!

Güney kale arkasındaki boş yerlerin dolması halinde kuzey kale arkasındaki boş koltukları satışa çıkaracağı öğrenilen kulüp, her taraftardan kendi koltuklarına oturması uyarısını yineledi. Dün akşam saatlerine kadar Malatyaspor dışında diğer takımların passoligine sahip hiçbir taraftara yükleme yapmayan kulüp, bu yasağı yaklaşık 8 bin satılmadığı için bugün kaldırabilecek. Yeni Malatyaspor kendi sahasında en fazla futbolsever oranına geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında ulaşmış o müsabakayı 20.500 dolayında futbol sever tribünden takip etmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGalatasaray Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onun hayali bambaşka!
Onun hayali bambaşka!
“Her şeyin bir ilki var”
“Her şeyin bir ilki var”
Alt yapıdan 5 oyuncu
Alt yapıdan 5 oyuncu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim