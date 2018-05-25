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6.Altın Kayısı Satranç Turnuvası

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın altıncısının ne zaman yapılacağı açıklandı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun büyük önem verdiği turnuvalar arasında yer alan Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek.

6.Altın Kayısı Satranç Turnuvası

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın altıncısının ne zaman yapılacağı açıklandı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun büyük önem verdiği turnuvalar arasında yer alan Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:46
6.Altın Kayısı Satranç Turnuvası

Satranç Malatya İl Temsilciliği sayfasında, 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın 6-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden oynanacak olan turnuvada; ELO kategoride 1700 ve üzeri ELO/UKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELO/UKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada ayrıca 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı sporcularda yer alacak. TSF lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011ve önceki yıllarda doğan sporcuların katılabileceği 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın yönergesi de http://malatya.tsf.org.tr/ adresinde yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSatrançKayısı
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