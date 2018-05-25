6.Altın Kayısı Satranç Turnuvası

Satranç Malatya İl Temsilciliği sayfasında, 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın 6-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. İsviçre sistemine göre 9 tur üzerinden oynanacak olan turnuvada; ELO kategoride 1700 ve üzeri ELO/UKD puanına sahip olan usta sporcular ile 1699 ve altı ELO/UKD puanına sahip olan yetenekli sporcular yarışacak. Turnuvada ayrıca 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı sporcularda yer alacak. TSF lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011ve önceki yıllarda doğan sporcuların katılabileceği 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın yönergesi de http://malatya.tsf.org.tr/ adresinde yayınlandı.

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