65 yaş üstü teknik direktörler görev bekliyordu! Pütürge’den genç tercih!

2018-2019 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Pütürge Belediyespor’da teknik direktörlük görevine TÜFAD Şube Başkanı antrenör Nihat Bayındır getirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Necmettin Akdağ yaptığı açıklamada Bayındır ile 2 yıllık sözleşme yapacakları belirterek takımın sportif direktörlük görevine şampiyonluğun mimarı İsmail Karaman’ın getirileceğini söyledi.

“YENİ BİR TAKIM KURACAĞIZ”

Akdağ, “Yeni sezonda güçlü bir takım oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda teknik direktörlük görevine Malatyalı bir ismi getirme kararı almıştık. Görüşmelerimiz olumlu geçti ve daha önce futbolcu olarak kulübümüzde top koşturmuş bir isim antrenör Nihat Bayındır ile 2 yıl anlaştık. Kendisini zaten yakından tanıyoruz. Hocamızın istekleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. Kulüp sportif direktörlüğü görevine ise İsmail Karaman’ı getirdik. Birlikte yeni bir takım kuracağız. Görüştüğümüz birçok ilden futbolcular var. Malatya’nın genç yetenekli isimleriyle iletişim halindeyiz.” şeklinde konuştu.

“BAL, 3. LİG’DEN DAHA ZOR”

Hedeflerinin ligde ilk beş arasına girecek kadroyu oluşturmak olduğunu ifade eden Nihat Bayındır ise güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. Bayındır, “BAL, 3. Lig’den bana göre daha zor bir lig bunun farkındayız. Pütürge Belediyespor’un yapısını ve oyun anlayışını yakından bilen bir isim olarak inşallah bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Daha önce futbolcu olarak formasını giydiğim kulüpte teknik adamlık görevine layık görülmek benim adıma gurur vericidir. Zaten o dönem de de Necmettin başkanımızla birlikte çalışmıştık. Amacımız Pütürge Belediyespor’u hak ettiği profesyonel lige tekrar kavuşturmak.” diye konuştu.

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