07 Aralık 2017 Perşembe

6 madalyayla döndüler!

29 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da Düzenlenen EMF Avrupa Muay Thai Kupasına katılan Malatya Muay Thai Takımı 6 madalya ile Malatya’ya döndü.

07 Aralık 2017 Perşembe 11:48
6 madalyayla döndüler!

  Şampiyona dönüşü konuşan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz Şampiyona ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; “29 Kasım 3 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupasına toplam 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Çok güzel bir organizasyondu. Katılan bütün ülkeler organizasyondan memnun bir şekilde ayrıldılar. Biz Malatya olarak 11 sporcu ile şampiyonaya katıldık ve 6 sporcumuz da 3'ncü olarak şampiyonayı tamamladı. Sporcularımız için büyük tecrübe oldu. Bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacağız kazanılan madalyaları ülkemize ve Malatya’mıza armağan ediyoruz. Muay Thai Avrupa Kupası organizasyonunda başta Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve Türkiye Muay Thai Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017