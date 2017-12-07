Şampiyona dönüşü konuşan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz Şampiyona ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; “29 Kasım 3 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupasına toplam 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Çok güzel bir organizasyondu. Katılan bütün ülkeler organizasyondan memnun bir şekilde ayrıldılar. Biz Malatya olarak 11 sporcu ile şampiyonaya katıldık ve 6 sporcumuz da 3'ncü olarak şampiyonayı tamamladı. Sporcularımız için büyük tecrübe oldu. Bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacağız kazanılan madalyaları ülkemize ve Malatya’mıza armağan ediyoruz. Muay Thai Avrupa Kupası organizasyonunda başta Gençlik Spor Bakanlığı olmak üzere Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve Türkiye Muay Thai Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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