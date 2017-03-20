Sarı kırmızılı takımın savunma hattındaki en genç ve en önemli oyuncusu olan Sadık Çiftpınar şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin giderek daraldığına dikkat çeken genç stoper, “Bakıyorsunuz konuşmalara beklentiler tabi ki yüksek. Bunu bu hale getiren bizleriz. Maça çıkmadan önce 5 de olur, 3 de olur ama sahaya çıkınca böyle olmuyor. Tabi bunu en iyi futbolcu bilir. Biz tabi ki keyif almayı çok isteriz. Zaman geçtikçe stres artıyor. Öne geçiyorsun, gol yiyorsun. Bu seni daha da baskıya alıyor. Yani çok zor maçlar, bu süreçteki maçlar. Nitekim Urfa maçı da öyleydi. Onların da kümede kalma hedefi var. Hocaları da değişti. Farklı bir havayla geldiler bizim maçımıza. Biz de rakiplerimizin kaybettiği havada kazanıp puan farkını açmak istiyorduk. Allaha şükür bunu da yaptık. Zor oldu, çok zor oldu. 2-0’dan sonra erken bir gol yedik. Onu yemememiz lazımdı. Onları oturup tekrar konuşacağız. Dediğim gibi yani, bu saten sonra hiçbir maç kolay değil. Önümüzde Manisa maçı var. Onlar da kümede kalmayı hedefliyor. İyi de bir takımlar, ikinci yarı yaptığı takviyelerle. Bence bu ligin en iyi takımı biziz. Takım arkadaşlarıma, ağabeylerime, kardeşlerime çok güveniyorum. İnşallah da bu maçtan da anlımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

“EN AZ 65 PUAN HEDEFLİYORUZ”

Sadık, kalan son 10 maçlarına tek tek baktıklarını da kaydederek, “Tabi ki bunların hesabını yapmak için çok erken. Çünkü önümüzde maçlar var. Tek tek bakacağız hepsine ama geçen sene ve ondan önceki senlere baktığımız zaman 60’ın üzeri kurtarır gibi. Biz en az 65 hedefliyoruz. Daha iyi şampiyon olmak için, Süper lige çıkmak için. Dediğim gibi yani şuanda 47 puanımız var. Bizi 18 puan, 6 galibiyet çok rahatlatır diye düşünüyorum. O yüzden şuanda en yakın maç Manisa maçı, bu maçı da alıp serimizi sürdürmek istiyoruz. Çok güzel bir serimiz var. En azından şu önümüzdeki 3 maçı galibiyetle kapatırsak bizi çok rahatlatacak. 7 puan fark var, bu demek değil ki lig bitti. Yere çok sağlam basmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Takım olarak kenetlenip, şimdiye kadar ne yaptıysak aynısını daha da üstüne koyarak şampiyonluğu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI