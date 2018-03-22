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6. BÖLGE'DE MÜCADELE EDECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grup müsabakalarında 6. bölgede mücadele edecek.

6. BÖLGE'DE MÜCADELE EDECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu grupları ve fikstürü belli oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü grup müsabakalarında 6. bölgede mücadele edecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 17:27
6. BÖLGE'DE MÜCADELE EDECEK

Federasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün de içerisinde bulunduğu 5’li grupların müsabakaları 31 Mart - 1 Nisan haftasında, 4’lü grupların müsabakaları ise 7-8 Nisan tarihlerinde başlayacak.

22 Nisan Pazar günü ise ligde ilk devre tamamlanacak. 6 grupta oynanacak EBBL grup müsabakaları sonucunda her grupta birinci ve ikinci sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliğine doğrudan katılım hakkı kazanacaklar. Türkiye Birinciliği müsabakalarının 16 takımla oynanmasını sağlamak üzere grup üçüncüleri arasında, bir il merkezinde tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar EBBL’ye Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanacaklar.

Gruplarda mücadele edecek takımlar ise şöyle: 
"1.bölge: Anadolu Basket S.K., Çorlu Belediye S.K., Kütahya Belediye S.K, Umurbey Bld., Yeşilyurt S.K. 2.bölge: B.Evler Bld., Bossan S.K., Hacettepe Üni. S.K., Söke Basket S.K. 3.bölge: Akant Gençlik S.K., Menemen Bld. S.K., Muğla Üni. S.K., Nazilli Bld. S.K. 4.bölge: Isparta Bld. S.K., Muratpaşa Bld., Söğütsen Seramik, Tarsus Amerikan Klj., 5.bölge: Bafra Belediye S.K., Okvolight Tekden Kl., Özgem Grup, Saygı Gençlik S.K. 6.bölge: Elazığ Basketbol Akademi, Genç Yibo, Kahramanmaraş S.K., Malatya Bşb. S.K., Şutim."  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Basketbol FederasyonErkekler Bölge BasketbolMalatya
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