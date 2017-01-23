23 Ocak 2017 Pazartesi

5 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maç yarıda kaldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 1932 Malatyagücü ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka konuk takım Doğanşehir Belediyespor’dan 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle tatil edildi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 17:45
5 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maç yarıda kaldı
  İnönü Üniversitesi sahasında oynanan ve Kerem Candaş’ın yönettiği 8. hafta karşılaşmasında, 5 oyuncunun kırmızı kart görünce hakem maçı tatil etti.
  Müsabakada ev sahibi takım 1932 Malatyagücü takımının 1-0 üstünlüğü devam ederken, Doğanşehir Belediyespor’dan 5 oyuncu hakeme şiddetli itiraz ve küfür ettikleri gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.
  Kırmızı kartlardan sonra sahada ‘Oyuncu ihraçları sonrası müsabakanın devamı için 1 takımın kadrosunda en az 7 oyuncu bulunmalı’ kuralına aykırı bir durum ortaya çıkınca hakem Kerem Candaş müsabakayı tatil etti.
1932 Malatyagücü’nün 1-0 üstünlüğü devam ederken tatil edilen müsabakayla ilgili son kararı Amatör Disiplin Kurulu’nun vereceği belirtildi.
İHA
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