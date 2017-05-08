08 Mayıs 2017 Pazartesi

5 maçta 22 gol!

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları oynandı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:10
5 maçta 22 gol!

 5 karşılaşmada 22 gol kaydedilirken, Şire Pazarı – Konak Belediyespor maçı, Şire Pazarı’nin lehine hükmen 3 – 0 sonuçlandı. Ligde 9’uncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Çatyol Belediyespor - Polat Belediyespor: 4-1, Pütürge Belediyespor - Tandoğanspor: 4-0, Şire Pazarıspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen), Kale Gençlerbirliği - Doğanyol Belediyespor: 2-1, Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu: 2-2, Arapgirspor - Malatya Fenerspor: 5-1. Hekimhan Spor haftayı BAY olarak geçirdi. Ligde son 3 haftaya girilirken, liderler değişmedi. 

MEHMET KIROĞLAN
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