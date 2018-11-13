5 gole 6 gün izin!

Lige verilen milli araya, Trabzonspor karşısında aldığı 5 – 0’lık galibiyetle moralli giren Yeni Malatyaspor’da futbolculara yönetimin prim kıyağından sonra bir iyi haber de teknik heyetten geldi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Erol bulut, futbolculara Perşembe gününe kadar izin verdi. Daha önce sezon arasında verdiği izinleri 4 günle sınırlı tutan Bulut, maç Cuma günü oynanınca bu kez oyunculara 2 gün ekstradan tatil yaptırdı.

5 golün karşısında 6 gün izin yapacak futbolcuların hemen hepsi memleketine giderken, bir tek sakat Ömer Şişmanoğlu Malatya’ya gelerek takımdan ayrı çalıştı. İzin ve milli ara sonrası Kasımpaşa maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Ertaç, Seth ve Murat Akça’nın milli arada tamamen iyileşecek ve maç oynayabilecek duruma gelebilecekleri açıklandı. Teknik heyetin uzun izin verdiği oyunculara tatilde idman yapmaları için özel programlar gönderdiği de öğrenilirken, böylelikle takımın hazır halde dönmesinin planlandığı ifade edildi.