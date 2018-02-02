5 GELDİ 6 GİTTİ!

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’de 26 puanla 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, devre arasında ilk olarak tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Yeni Malatyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını Ayhan, Osmanlıspor ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayıran diğer bir isim ise Turgut Doğan Şahin oldu.

Kasımpaşa’dan sezon başında transfer edilen Şahin, TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştı ve 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transfer sezonunun son gününde Elazığspor ile anlaşan Murat Akça’da takımdan ayrılan bir başka isim oldu. Sarı kırmızılı kulüp ile geçen sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme sevincini yaşayan Akça, bu sezon 4 karşılaşmada 277 dakika görev almıştı. Yeni Malatyaspor’un sezon başında Almanya ekibi Hamburg’dan kiraladığı genç forvet Mustafa Batuhan Altıntaş ile de yollar ayrıldı. Batuhan Altıntaş, sezon sonuna kadar Giresunspor ile anlaştı. Kaleci Emre Selen Van Büyükşehir Belediyespor’a, Furkan Yiğit ise Bayrampaşa’ya kiralandı. Yeni Malatyaspor Doria (Marsilya), Gökhan Akkan (Mersin), Berk Yıldız (Elazığspor), Gilberto (Sao Paulo), Mustafa Eskihellaç’ı (Düzyurtspor) ise devre arasında renklerine bağladı.busabahmalatya.com