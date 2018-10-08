4X4’lük geri dönüş!

İki komşu şehir Süper Lig’in 8. haftasında Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Malatyalı futbolseverler karşılaşmaya pek fazla bir ilgi göstermezken, tribünlerde yaklaşık 9 bin taraftar yer aldı. Karşılaşma öncesi Gercüş şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yeni Malatyaspor’da Ertaç, Erkan ve Seth sakatlıkları gerekçesiyle forma giymezken, Sivasspor Malatya’ya tam kadro geldi. Sarı kırmızılı temsilcimizde Sulley Muniri ilk kez 11’de şans bulurken, 7 haftada 4 gol gören kaplanlar kalesinde sadece 1 maçta 4 gol görmüş oldu.

GOLÜ ATTI TÜRK BAYRAĞI AÇTI

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mina, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1 - 0 Bu golden sonra sarı kırmızılı oyuncular Türk bayrağı açtı.

SADIK’A ÇARPTI KALECİYİ YANILTTI

17. dakikada savunma arasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti. 1 - 1

ROBİNHO TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

22. dakikada Dos Santos’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulunan Robinho, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2 - 1

ROBİNHO FARKI 2’YE ÇIKARDI

24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Robinho'nun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3 – 1

ADEM DİREĞE TAKILDI!

43. dakikada Chebake’nin ceza sahasına ortasına Adem Büyük'ün yaptığı yarım volede top direğe çarparak oyun alanına döndü.

DOUGLAS ATILDI SİVAS 10 KİŞİ KALDI!

52. dakikada daha önce sarı kartı olan Douglas, orta sahada Adem Büyük’e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DONALD FARKI 1’E DÜŞÜRDÜ

67. dakikada ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Donald'ın şutu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2 – 3

PENALTI KAÇTI HAKAN 1 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI!

74. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Muhammet Demir'in şutunu kaleci Farnolle iki hamlede kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hakan'ın gelişine şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2 - 4

ADEM FARKI 1’E İNDİRDİ!

78. dakikada Chebake’nin ceza sahası içine gönderdiği topu kontrol eden Boutaib daha sonra sırtını dönerek vuruşunu yaptı. Altı pas içinde bulunan Adem kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3 – 4

EREN GOLÜ ATTI STAT YIKILDI!

80. dakikada son çizgiye inen Guilherme'nin ortasında arka direkte Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4 – 4

5 – 4’E OFSAYT ENGELİ!

90+6. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Pereira’nın şutu kaleciden sekti, Adem tamamladı golü hakem Bülent Yıldırım ofsayt gerekçesiyle iptal etti.