09 Aralık 2017 Cumartesi

4’lü final başlıyor

Özel Sporculardan oluşan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan dörtlü finalde şampiyon olmak istiyor.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:00
4’lü final başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi’nde Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi final müsabakaları, 9-10 Aralık tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

Play-Off’ta Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor kulübü, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü, Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü ve Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün Antrenörü Ali Karaca, sezon içerisinde ligde takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, Final Four’a da en iyi şekilde hazırlandıklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Karaca, Bölgesel Futbol Ligi’nde şampiyon olduktan sonra iki yıldır Süper Lig’de yer aldıklarını anımsatarak, “Süper Lig’de ilk yılımızdan sonra ikinci yılımızda Final-Four’a kaldık. Her zaman çıtayı yükselterek gidiyoruz. İyi bir takımımız var ve iddialıyız” dedi.

9-10 Aralık’ta oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

9 Aralık Cumartesi

11.00 Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor kulübü-Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü

13.00 Elazığ Hazar Özel Sporcular Spor Kulübü-Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular Spor Kulübü

10 Aralık Pazar

11.00 üçüncülük-dördüncülük karşılaşması

İHA

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