01 Temmuz 2017 Cumartesi

45 sporcu katılacak

Doğu Anadolu’da ilk kez Senior Hafta Sonu Tenis Turnuvası Malatya’da 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:56
45 sporcu katılacak

  Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Senior Hafta Sonu Tenis Turnuvası Malatya’da İntercourt Yaşam ve Spor Merkezinde başlıyor. 29 Haziran’da başlayacak olan turnuvaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 45 tenis sporcusunun katılacağı belirtilirken 2 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada 1 ve 2’inciye madalya verilecek.

Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, Doğu’da ilk kez böyle bir turnuvanın düzenleneceğini belirterek bunun Malatya için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Turnuvaya Malatya’ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını belirten Acar,” Başarılı olursak, gelen sporcular organizasyondan memnun kalırlarsa eğer sürekli Malatya’ya gelirler ve bu da kentin ciddi manada tanıtımı için etkili olur. Tenis in Malatya’da tabana yayılması ve sevdirilmesi için her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya