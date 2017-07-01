01 Temmuz 2017 Cumartesi

44 kişilik dernek!

Ankara’da yaşayan iş adamı, bürokrat, doktor, hukukçu ve esnaflardan oluşan 44 kişi Ankara Malatyasporlular Derneğini kurdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
44 kişilik dernek!

  Avukat Tacettin Ayhan başkanlığındaki 44 kişilik kurucular kurulunun ilk sırasında iş adamı, eski Malatyaspor yöneticisi ve Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Ankara Şube eski Başkanı Yaşar Öncan yer aldı. İkinci sırada ise MEV Ankara Şube Başkanı Ekrem Dernek bulunuyor. Ankara Malatyasporlular Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Tacettin Ayhan, Yeni Malatyaspor’a Ankara’da gerekli desteği vermek üzere dernek kurma kararı aldıklarını belirterek, “Yeni Malatyaspor’un başarılı olması için çalışacağız. Sadece birkaç yönetici değil toplumun tüm kesimleri elini taşın altına koymalıdır. Takımın iyi ve kötü gününde yanına olacak desteğe ihtiyaç var. Ankara’da bizler bunun için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya