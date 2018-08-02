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“44 geliyorum”

Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı yönetimle anlaşmaya varan Hollandalı oyuncu anlaşmayı imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçti. Donald sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı fotoğrafın altına “44 geliyorum” yazarak sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.

“44 geliyorum”

Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı yönetimle anlaşmaya varan Hollandalı oyuncu anlaşmayı imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçti. Donald sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı fotoğrafın altına “44 geliyorum” yazarak sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:53
“44 geliyorum”

Transfer çalışmalarını hızlandıran Malatya temsilcisi, en son Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız takımın forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı. Fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı tıkanan transfer görüşmeleri, transfer ücretinin Yeni Malatyaspor yönetiminin istediği rakama inmesiyle tatlıya bağlandı. İmza attıktan sonra sağlık kontrolü yapılan Hollandalı oyuncunun Cuma günü Malatya’ya gelerek sarı-kırmızılı takımla Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağı belirtildi. Transferle ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Yaptığımız görüşmeler sonucu Mitchell Donald’la 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren olan Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Donald daha sonra sırasıyla Wilem, Roda, Mordovia ve Kızılyıldız’da oynadı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYeni MalatyasporMitchell DonaldKızılyıldız
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