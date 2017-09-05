Yeni sezona birçok eksikle başlamasına rağmen Süper Lig için hiçte fena sayılmayacak bir başlangıca imza atan Yeni Malatyaspor’da kulüp çalışanları geleceğe daha fazla umutla bakıyor. Sarı kırmızılı kulübün 7 sezondur sportif direktörlük görevini yürüten Ali Ravcı, zorlu günleri yavaş yavaş aşmak üzere olduklarını söyledi.

“10 GÜN SONRA TESİS VE STADIMIZ HAZIR OLACAK”

Sezon başında birçok anlamda eksiklerle boğuştuklarını, buna rağmen ilk 3 haftayı umut vadeden bir görüntüyle kapattıklarını değerlendiren başarılı futbol adamı, “Gerçekten sezon başı kulüp ve özellikle Ertuğrul hoca için zor günlerdi. Bir taraftan sıfırdan bir takım kurarken, diğer taraftan fiziksel eksikliklerle mücadele etmek hiç kolay değil. Malatya şehrinin yapısını çok iyi bildiğimiz için sezona ne olursa olsun iyi başlamak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Çok şükür öyle de oldu. Tabi her şey milli aradan sonra yeni başlıyor ama bizim için en zor olan günleri artık geride bıraktık diyebilirim. Orduzu’daki yeni tesisimiz 10 gün sonra tamamen mobilya ve yatakları döşenmiş, odaları ve dinlenme alanlarıyla bitmiş olacak. Antrenman sahalarımız bakımdan sonra daha iyi seviyeye gelecek. İnönü Stadı gece antrenmanları için de çok iyi bir durumda. Yeni stadımızın Bursa maçında açılmaması için bir engel kalmadı. Sezonun ilk maçındaki ortam düşünüldüğünde epey mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

“40 YILLIK SORUNLARI 3 – 4 AYDA ÇÖZDÜK”

Sorunların 40 yıldır birikip bu sezona denk geldiğini aktaran Ravcı, “Malatya futbolunun kangren olmuş 40 yıllık tesis ve saha sorunu bu yıl attığımız adımlarla bir nebze olsun rahata kavuştu. Ama biz de bunun sancısını otel odalarında kalarak yaşıyoruz. Günümüzde Süper Lig seviyesinde bir futbol kulübünün otelde konaklaması kadar yorucu bir durum yok. Ama buna mecburduk ve neyse ki bu sorun 10 gün sonra bitecek. Ertuğrul hocanın sabrı ve özverisi, futbolcularımızın anlayışlı olması bu süreci puansal anlamda en az hasarla geçmemizi sağladı. Yeni stat ve tesisle birlikte kulübümüzün önü daha açık diyebilirim. Alt yapımız için de antrenman sahamızı yeniledik. Mevcut Nurettin Soykan’ı yenileyene kadar orayı da alt yapımıza dinlenme yeri olarak verme durumumuz var. Bu dönüşümler sağlanırsa, işte o zaman Süper Lig Kulübü olacağız. Tabi tüm bu süreçte futbol kamuoyunun yanımızda olması, taraftarımızın sabrı ve anlayışı, yönetimimizin yerel yönetimler dayanışması 40 yıllık sorunların 3 – 4 ayda aşılmasına ciddi katkıda bulundu” ifadelerini kullandı. Ravcı son olarak İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, Müslümanların Arakan’da yaşanan insanlık vahşetine duyarsız kalmamasını istedi.

FATİH AVCI