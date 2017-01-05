05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

40 yıllık Malatyalı gibi

Yeni Malatyaspor’un kadrosuna kattığı en yeni isim olan Sezer Özmen duygularını paylaştı. Sarı kırmızılı takımda birçok tanıdığı isim olduğunu ifade eden genç savunmacı, takım ortamına yabancılık çekmediğini ifade etti.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:28
40 yıllık Malatyalı gibi

Devre arası transferinde Alanyaspor’dan alınan tecrübeli defans oyuncusu Sezer, devam eden kamp çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

“ARKADAŞLIK ORTAMI ÇOK İYİ”

Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirten Sezer, “Takımda gerçekten çok iyi bir hava var. İlk geldiğim andan itibaren hiçbir şekilde yadırgamadılar. Yabancılık çekmedim. Sanki sezon başından beri buradayım gibi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu arkadaşlığımız devam eder. Zaten şampiyonluğun şifresinin de buradan geçtiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlığımız en iyi şekilde devam edecektir. Ondan sonra istediğimiz yerlere adım adım ulaşacağımızı düşünüyorum. Burada iyi bir kamp döneminin ardından lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“LİG HER ŞEYE GEBE”

Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk şansıyla ilgili de konuşan Sezer, “Lig gerçekten her şeye gebe gibi görünse de ben bu durumun ikinci yarıda değişeceğini düşünüyorum. Bakıldığından birkaç takım oynadığı futbolla kendilerini kabullendirmiş durumdalar. Ama tabi burada Yeni Malatyaspor unutulmamalı hiçbir zaman. Hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak Yeni Malatyaspor’un bu işi sonuna kadar taşıyabileceğine inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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