4 yıldız Fas kadrosunda

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard, 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib, Fas Milli Takım kadrosunda yer alacak. Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İran, Portekiz ve İspanya gibi rakiplerle karşılaşacak. Maç programı ise şöyle: 15 Haziran 18:00 Fas-İran, 21:00 Portekiz-İspanya, 20 Haziran 15:00 Portekiz-Fas, 21:00 İran-İspanya, 25 Haziran 21:00 İran-Portekiz, 21:00 İspanya-Fas