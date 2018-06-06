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4 yıldız Fas kadrosunda

Fas Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 22 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’in de aralarında bulunduğu Süper Lig'de oynayan 4 futbolcu Fas Milli Takımı’nın, Dünya Kupası'nda İran, Portekiz ve İspanya ile oynayacağı maçlarda forma giyecek.

4 yıldız Fas kadrosunda

Fas Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 22 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib’in de aralarında bulunduğu Süper Lig'de oynayan 4 futbolcu Fas Milli Takımı’nın, Dünya Kupası'nda İran, Portekiz ve İspanya ile oynayacağı maçlarda forma giyecek.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:17
4 yıldız Fas kadrosunda

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard, 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib, Fas Milli Takım kadrosunda yer alacak. Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İran, Portekiz ve İspanya gibi rakiplerle karşılaşacak. Maç programı ise şöyle: 15 Haziran 18:00 Fas-İran, 21:00 Portekiz-İspanya, 20 Haziran 15:00 Portekiz-Fas, 21:00 İran-İspanya, 25 Haziran 21:00 İran-Portekiz, 21:00 İspanya-Fas

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Fas Milli Takımı018 FIFA Dünya KupasıYeni Malatyasporlu Khalid Boutaib
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