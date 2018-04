’4. Tour Of Mersin’, 19-22 Nisan tarihlerinde yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4. gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Turu ’Tour Of Mersin’, 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 9 ülkeden 15 takımın katılacağı yarışmada, 105 sporcu mücadele edecek. Anamur’dan başlayacak turda sporcular, 4 gün boyunca toplamda 568 kilometre pedal çevirecek.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan ’Tour Of Mersin’in basın lansman toplantısı yapıldı. 19-22 Nisan tarihleri arasında 4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada sporcuları zorlu parkurlar bekliyor. Sporcular, 1. gün 123 kilometre, 2. gün 164, kilometre, 3. gün 152 kilometre, 4. gün 129 kilometre olmak üzere toplamda 568 kilometre pedal çevirecekler. Anamur’dan başlayan birinci etap Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Sipahili’den geçerek Yanışlı’da sona erecek. 2. etap Mut’ta başlayarak Silifke ve Erdemli’den sonra Mersin Pompeipolis’te sona erecek. 3. etap Tarsus’ta başlayarak Çamlıyayla, Mersin güzergahı sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son bulacak. 4. etap Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışmada İsviçre, Kazakistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Malezya, Özbekistan, Belarus ve Türkiye olmak üzere 9 takım ve 105 sporcunun katılımı bekleniyor.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sporun önemli toplumsal dinamiklerden biri olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sporun, insanın fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumunu olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Kocamaz, "Düzenli egzersizlerle fizik kondisyonu yükselen sağlıklı insanların çalışma performansı ve hastalıklara direnci artar. Spor yapanlar uyumlu, dışa dönük, sosyal ilişkilere ve iletişime açık mutlu insanlardır. Ekip ruhunu geliştiren spor, aidiyet duygusu ve sadakati güçlendirir. Bireyin motivasyonunu artırır, verimlilik artışına katkıda bulunur. Bu bağlamda spor kültürü, evrensel spor ilkelerine göre düşünmek, davranmak ve yaşamak demektir. Spor bilinci gelişip yaygınlaşmadan ve hayat tarzına dönüşmeden spor kültürünü oluşturamazsınız. Öğrenme, deneyimleme ve imrenme yoluyla gelişen sporun günlük hayatın bir parçası haline gelmesinde aileler, eğitim kurumları, spor kulüpleri ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin’i sporda marka şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda toplamda 57 ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledik, 12 spor projesini hayata geçirdik, 4 etkinliğe destek verdik. 3 yıldır düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu’nu dünyada 56, Avrupa’da 5’inci sıraya taşıdık" diye konuştu.

Tüm spor branşlarında olduğu gibi bisiklet sporuna da büyük önem verdiklerinin altını çizen Kocamaz, "Bisiklet kullanımını sağlıklı yaşam çerçevesinde özendiriyor ve destekliyoruz. Aynı zamanda seyahat aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak ilimizdeki karbon ayak izi ve gürültü kirliliğini azaltılmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 36 bin vatandaşımızın faydalandığı KentBis uygulamamız bu yöndeki çabalarımız için güzel bir örnek oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız Avrupa Bisiklet Yarışı bisikletli ulaşımı özendirdik. Ayrıca toplu taşıma araçlarımıza ’bisiklet aparatı’ kurarak, bisiklet severlerin diledikleri yere rahatça gidebilmelerini sağladık. Spor aynı zamanda bir tanışma, kaynaşma ve tanıtım aracıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası spor organizasyonlarını ilimizin her alandaki potansiyelini tanıtmak için fırsat olarak görüyoruz. Mersin Maratonu ile birlikte kısa sürede uluslararası marka haline gelen Tour Of Mersin bu konuda çarpıcı bir örnektir. Organizasyon ile ilimizin doğal, tarihi ve kültürel değerleri dünyanın dört bir yanına tanıtıyoruz. 2015 yılında 7 ülkeden 61 sporcu ile başladığımız Tour Of Mersin 2016’da 9 ülkeden 72 sporcu, 2017’de 11 ülkeden 83 sporcu ile devam etti. Bu yıl 9 ülkeden 105 sporcunun katılımını bekliyoruz. Her geçen yıl daha da geliştirdiğimiz bu güzel organizasyonumuz ilimizin ve ülkemizin tanıtımına, spor kültürünün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Dünya çapından başarıdan başarıya koşacak nice sporcuların yetişmesi için güzel bir örnek teşkil oluşturmaktadır" ifadelerini kulandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise bu turun spor camiasına bir heyecan getirdiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi farklı renklerin, farklı dillerin, farklı kültürlerin buluştuğu en büyük olay spordur. Bugün de burada hep birlikte olacağız. Hep birlikte bu turu yaşayacağız. Dünyada her geçen gün kullanımı artan bisikletin sporunda da gelişmeler devam etmektedir. Geçen sen 40 ilde spor yaptık. 12 dağ, 14’de yol organizasyonu yaparak 26 uluslararası organizasyon yaptık. Her geçen gün kullanımı artan bisikletlerle yolumuza devam ediyoruz. Bir gün artık trafik gitmeyecek, enerji bitecek ve bisikletlerle yola düşeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah o günleri hep birlikte görürüz. Tour Of Mersin Türkiye’de yapacağımız uluslararası anlamında 8. organizasyon. Zorlu bir parkur. İyi takımlar katılıyor. Sakatlık vermeden, güzel bir organizasyon geçmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.