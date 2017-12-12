12 Aralık 2017 Salı

4 takım 1. Lig’e yükseldi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Voleybol Üniversiteler Arası 2. Lig Müsabakaları sonucunda bayanlarda Cumhuriyet ve Dicle, erkeklerde ise Harran ve Bitlis üniversiteleri 1. Lig’e çıktı.

12 Aralık 2017 Salı 11:13
4 takım 1. Lig’e yükseldi

  İnönü Üniversitesi Kampüsü ile Battalgazi Kampüs Spor salonlarında oynanan müsabakalar neticesinde bayanlarda Cumhuriyet Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi, erkeklerde ise Harran Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi 1. Lige yükseldi. Bayanlarda, Cumhuriyet Üniversitesi birinci, Dicle Üniversitesi ikinci, İnönü Üniversitesi üçüncü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ise dördüncü olurken, erkeklerde Harran Üniversitesi birinci, Bitlis Eren Üniversitesi ikinci, Erzincan Üniversitesi üçüncü, Batman Üniversitesi dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları verildi. Müsabakalarda, bayanlarda Ağrı İbrahim Çeçen, Dicle, Muş Alparslan, Mardin Artuklu, Harran, Erzincan, İnönü ve Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri, erkeklerde ise Muş Alparslan, Mardin Artuklu, Harran, Bingöl, Erzincan, Bitlis Eren, Batman ve Adıyaman Üniversiteleri mücadele verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVoleybol Üniversiteler Arası 2. Lig Müsabakaları

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