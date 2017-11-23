Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu hafta oynayacak İnönü Üniversitesispor müsabakası öncesi kulübün medya tarafından bilinçli olarak yıpratılmak istendiği ileri sürüldü. Bu hafta aynı grupta mücadele eden Malatya’nın bir diğer takımı İnönü Üniversitesispor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, BAL 2.Grup’ta lider Adıyaman 1954 takımının 8 puan gerisinde bulunuyor.

İNÖNÜ MAÇI ÖNCESİ ORTAMI YUMUŞATMA ÇABALARI...

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır ciddi bir yapılanmanın içinde olan şehrimizin en değerli vizyonu Yeşilyurt Belediyespor olarak bünyesinde 3 profesyonel takımı yaklaşık 850 sporcusu ile Malatya’nın Sporuna katkı sunmaktayız. İki yıldır futbolda şampiyonluğa oynuyoruz, şu günlerde ise 15 tane Malatyalı sporcunun forma giydiği 4 Malatyalı Antrenörün çalıştığı 4 Malatyalı personeli ile kendi öz kaynağını sinerjiye çeviren bir ekibimiz. Spor medyasında da şu dönemlerde gerek yazılı gerekse 1-2 görsel medya kanallarında ciddi bir yıpratma politikası uygulanmaktadır. Bu yıpratma politikası yanında Bal Ligi 2. Grup’ta mücadele ettiğimiz, İnönü Üniversitesi (Malatya Gücü F.K.) maçı öncesinde ise iki takım arasında bir problem varmış “Paralı takım-Parasız takım” imajı ortaya koymak istedikleri ise yazılı medya ve sosyal medya üzerinde kanıtlanmıştır. Gelinen şu süreçte geçen yıl yaşanılan olayların zararını tüm spor kamuoyunun takdirine bırakırken. Sonuç olarak Yeşilyurt Belediyespor olarak bizlerin bu şehre karşı sorumluluğumuzun olduğu bilinci ile şehrin sporuna sosyal hayatına katkı sunmayı şiar edinmiş bir kurumsal yapı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Şehrimizi Bal liginde temsil eden İnönü Üniversitesi (Malatya Gücü F.K.) takımı ile iyi niyet ve yardımlaşma, birlikte hareket etme ve maç haftalarında kendilerine başarı dileklerini her ortamda sunmuş bir kulübüz. Her iki kurumsal yapının gerek medya üzerinde gerekse de sosyal medya aracılığı ile yıpratılmasına izin vermeme noktasında ciddiyiz. Hafta sonu şehrin en önemli iki değerini yürekten kutlar iyi olanın kazanmasını arzu ederiz” ifadelerine yer verildi.







Habere yorum: Fark neden 8 puan?

(FATİH AVCI)

Yeşilyurt’un yazılı açıklamasını okurken, ‘bunu yazanlar uzayda mı yaşıyor’ demeden edemedim. Sanki 4 sezonda onca hatalı transferi yapan, bağışı toplayan, paraları savuran ve sonunda da bir kupa kaldıramayan kulüp bunlar değil başkası. Yahu fark niye 8 puan önce bunun hesabını verin de sonra medyayı suçlayın! Zaten küfürbaz kaleciniz Mahir’i ben transfer ettim, Alfanso’yu Mehmet Türel getirdi, gol kralı Meye’yi Ferdi Durdu gönderdi, kritik Araban maçını Mehmet Yeler’in hataları yüzünden kaybettiniz(!) Onun için ben ve gazeteci arkadaşlarım suçlu değil mi?

İlk yalanları, “Yaklaşık 3 yıldır ciddi bir yapılanma...” diye başlayan cümlelerinde.

İlk sezon hoca olarak Şerif Fırat-Cihangir Meriç-Mustafa Taşar ile çalıştılar.(Zar zor ligde kaldılar)

İkinci sezon Mustafa Taşar – İsmail Tekin ile çalıştılar. (Dersimspor şampiyon oldu)

Üçüncü sezon İsmail Tekin ile çalıştılar(Karaköprü şampiyon oldu.)

Dördüncü sezon İsmail Tekin ile çalışıyorlar. (8 haftada 8 puan fark yediler)

Demek ki 3 yıl değilmiş yaklaşık 4 sezonmuş! Yapılanma konusuna ise hiç girmiyorum. Düğün salonunu birkaç kontrplak ile soyunma odasına çevirmek yapılanmaksa, o zaman en büyük yapılanmayı ameleler yapıyor, her gün onlarca inşaatı bölüyorlar!

Yeşilyurt yönetiminin medyayı suçlaması ise tam bir çaresizlik! Çünkü artık Hacı Uğur Polat’a anlatacakları hikaye, mazeret, bahane kalmadı. Ya hocalarını alıp gidecekler ya da yapıştıkları koltuktaki raf ömürlerini uzatmak için birilerini suçlayacaklar. Kolay olanı yaptılar ve tam bittiler!

Yürekleri varsa bugün bu sorulara yeni bir yazılı cevap verirler!

1-Geçen yıl Üniversite maçından 1 hafta önce, “Rakiplerimize kaybettiler, bizden puan aldılar” deyip, üniversiteyi ağır ithamla suçlayan ve ortamı geren kimdi?

2-Yeni Malatyaspor alt yapısı, İnönü Üniversitesi gibi takımların talip olduğu sporculardan(Üstelik bunlardan size bedelsiz gelmişken) fahiş transfer ücretleri isteyip bu kulüpleri kendine düşman eden kimdi?

3-Geçen yıl “Karaköprü hakkımızı yedi” diye yaygara koparıp, arka planda olaylar soğuyunca TFF’den bile başvurusunu geri çeken ya da süreci yarıda bırakan kimdi?

4-Açıklamada bu yıl şampiyonluğa oynandığı kabul ediliyor. O halde liderle 8 haftada puan farkı 8 iken ve 2. yarı takım Adıyaman’a gidecekken başarısızlığınızla ilgili neden istifa etmediniz?

5-Kulüp bünyenize geçtiği günden itibaren toplam ne kadar para harcadığınızı ve resmi belgeleri, bağışları neden basın mensuplarının olduğu bir ortamda şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz?

Özetle sevgili okurlar; Yeşilyurt’un yaptığı yazılı açıklamanın bende bıraktığı tek etki var.

O da: İnönü Üniversitesi’nin “PARASIZ-PULSUZ” ortamda kendilerini yenip, harcadıkları yüzlerce bin liralara rağmen onların altına düşmekten korkmaları...

İHA