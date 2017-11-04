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4 eksik var!

Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda Eren, Rahman, Aytaç ve Azubuike’nin tedavilerine devam ediliyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:54
4 eksik var!

  Salonda güçlendirme çalışmaları yapan orta saha oyuncusu Azubuike’nin yanı sıra sakatlığı süren Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu antrenmana katılmadı. Tedavisine İstanbul’da devam edilen Eren Tozlu ve Rahman Buğra’nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklandı. Antrenman öncesi kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir maçının oldukça zor geçeceği uyarısını yaparak, müsabakaya hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlanmaları yönünde futbolcularına uyarılarda bulundu. Bu arada takımın kondisyon çalışmasında keyifli anlar yaşandı. Bellerine bağlanan elastiksel bantla çıkış ve pas yapan oyuncular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hafta sonu oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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