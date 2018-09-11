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4 büyüklerin belalısı Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor 2 sezon içerisinde karşılaştığı 4 büyük takımdan da puan almayı başardı. 

4 büyüklerin belalısı Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor 2 sezon içerisinde karşılaştığı 4 büyük takımdan da puan almayı başardı. 

11 Eylül 2018 Salı 14:56
4 büyüklerin belalısı Evkur Yeni Malatyaspor

10. sırada bitirdiği geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda büyük takımların korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılar, bu takımlar karşısında aldığı sonuçlarla ligin gidişatına az da olsa etki etmişti. Erol Bulut’un talebeleri geçen sezon Malatya’da oynadığı maçlarda Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş’la ise 0-0 berabere kalmıştı. 
Malatya temsilcisi, bu sezona ise 4 büyüklerden geçen sezon puan alamadığı tek takım olan Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek başladı. Ligin 2. haftasında seyircisi önünde karşılaştığı Fenerbahçe’yi iyi oyunla 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, böylelikle 2 sezon içerisinde 4 büyük takımın tamamından puan almayı başarmış oldu. 
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş’tan da puan alarak bu istatistiklere bir yenisini daha eklemek istiyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyspor
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