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4-1 KERE MAŞALLAH

Süper Lig'de 27.hafta maçında kendi sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayan Yeni Malatyaspor sahadan Gilberto  (2), Aytaç ve Pereira'nın golleriyle 4 - 1 galip ayrıldı.

4-1 KERE MAŞALLAH

Süper Lig'de 27.hafta maçında kendi sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayan Yeni Malatyaspor sahadan Gilberto  (2), Aytaç ve Pereira'nın golleriyle 4 - 1 galip ayrıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:34
4-1 KERE MAŞALLAH

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 
9. dakikada sol kanattan Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 
25. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem topu ağlarla buluşturdu, ancak hakem elle oynama kararı vererek golü iptal etti. 
33. dakikada Adem ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı, hakem faul atışı verdi. Ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kullanan Aytaç topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1 

Stat: Malatya 
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx 
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Cissokho xx, Murat Yıldırım xx, Pereira xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xxx, Chebake xx, Aytaç xxx, Mina xx, Boutaib x 
Yedekler: Farnolle, Doria, Nacer Barazite, Eren, Berk, Giberto, Dening, Diallo, Mustafa, Rahman 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Uğur xx, Scekic xx, Dos Santos xx, Pogba xxx, Khalili xx, Aydın xxx, Zeki xx, Sessegnon xxx, Skuletic x 
Yedekler: Taha, Yıldırım, Manu, Milinkovic, Issah, Serdar, Guidileye, Alper, Deniz, Mehmet 
Teknik Direktör: Ümit Özat 
Goller: Aytaç (dk. 33) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sessegnon (dk. 9) (Gençlerbirliği) 
Sarı kartlar: Adem (Evkur Yeni Malatyaspor), Khalili (Gençlerbirliği) 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Chabake'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Pereira'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

72. dakikada sol kanatta Cissokho'nun pasında Gilberto kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Hopf gole izin vermedi.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko'nun pasında Gilberto'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top kalecinin sağından top ağlarla buluştu. 3-1

9+3. dakikada Boutalib'in ara pasında topla buluşan Gilberto'nun ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

Stat: Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Cissokho xxx, Murat Yıldırım xxx, Pereira xxxx (Dening dk. 85 xx), Azubuike xxx (Gilberto dk. 68 xxx), Sadık xxx, Adem xxx (Rahman dk. 89 ?), Chebake xxx, Aytaç xxx, Mina xxx, Boutaib xxx

Yedekler: Farnolle, Doria, Nacer Barazite, Eren, Berk, Diallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet x (Milinkovic dk.73 x) Uğur x, Scekic x, Dos Santos xx, Pogba x, Khalili x, Aydın x (Manu dk. 45 x) Zeki x, Sessegnon xx, Skuletic x

Yedekler: Taha, Yıldırım, Issah, Serdar, Guidileye, Alper, Deniz, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Aytaç (dk. 33), Pereira (dk. 70), Gilberto (dk. 80 ve 90+3) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sessegnon (dk. 9) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Adem, (Evkur Yeni Malatyaspor) Khalili, (Gençlerbirliği)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 31.03.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiYeni MalatyasporGilberto
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