07 Ağustos 2017 Pazartesi

35’lik Engin tecrübelerini Malatyagücü için kullanacak

Bu yıl yeni bir oluşum yaparak BAL’daki İnönü Üniversitesi’ni bünyesine katan Malatyagücü Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına şimdilik Yeşiltepe Stadı’nda devam ediyor. Fiziksel yüklemelerle ve kondisyon ağırlıklı geçen çalışmalar öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan takım kaptanı Engin Bilici, 24 yıllık futbol birikimini Malatyagücü için kullanacağını söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:21
35’lik Engin tecrübelerini Malatyagücü için kullanacak

  Malatyagücü Futbol Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yeşiltepe’de gerçekleştirdiği tek antrenmanla fiziksel yüklemelerine ve kondisyon artırıcı çalışmalarını ara vermeden sürdüren kırmızı beyazlılar, ilk etap hazırlıklarını Malatya’da tamamladıktan sonra şehir dışında kamp yapmayı planlıyor. İnönü Üniversitesi’nden kalan ve dışarıdan alınan oyuncularla yaklaşık 20 kişilik bir kadro oluşturan Malatyagücü’nde takım kaptanlığına getirilen Engin Bilici antrenman öncesi çalışmayı takip eden gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

“BAŞKANIMIZIN HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA MÜCADELE EDECEĞİZ”
  Geçen sene İnönü Üniversitesi adıyla yeni kulüplerinin güzel işlere imza attığını anımsatan tecrübeli oyuncu, yeni başkanları Nurettin Uğur’un büyük uğraşlar sonucu takımı Bölgesel Amatör Lig’e aldığını kendileri de bunun karşılığında ortaya başarılı bir mücadele koyacaklarını belirtti. Başkan Nurettin Uğur’un koyduğu hedef doğrultusunda çalışacaklarını aktaran 35 yaşındaki oyuncu, “İnşallah hedeflediğimiz yerde sezonu bitirip başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. 24 yıldır yeşil sahalarda futbol oynuyorum. Bunun 20 yılını başarılı olup hedefini tutturan takımlarda geçirdim. Hedefi olmayan hiçbir takımda oynamadım. Kulübümüzün hedefleri olduğu için bu takımdayım. Sezon sonunda takımımızın hangi seviyede olduğunu inşallah herkese göstermiş olacağız. Geçen sezon takımda önemli genç isimler vardı. Şuan 4-5 tecrübeli isim takıma dahil oldu. Yeni Malatyaspor takımından gelen oyuncu kardeşlerimiz var. Güzel bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. İdmanlarımız eğlenceli ve sıkı şekilde devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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