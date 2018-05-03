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32. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

32. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20
32. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

4 Mayıs Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mayıs Cumartesi

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

6 Mayıs Pazar

16.00 Fenerbahçe - Bursaspor: Fırat Aydınus

16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halis Özkahya

16.00 Beşiktaş - Kayserispor: Barış Şimşek

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

7 Mayıs Pazartesi

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

İHA

Anahtar Kelimeler:
32. HaftasıSpor Toto Süper LigHakemler
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