06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

3 sezonda 22 yabancı!

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yabancı sınırlamasıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra birden Türk futbolunun ana gündemi haline gelen yabancı oyuncuların sayısı Yeni Malatyaspor’un da kadrosunu ciddi oranda etkileyecek gibi görünüyor.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:34
3 sezonda 22 yabancı!

2. Lig’de şampiyon olduktan sonra 2015 – 2016 futbol sezonunda ilk kez kadrosuna yabancı oyuncu katmaya başlayan Yeni Malatyaspor son 3 sezonda toplam 22 yabancı oyuncuyla çalıştı. Sarı kırmızılı kulübün TFF 1.Lig’de ilk yılında kadrosunda Godoy, Mba, Azubuıke, Gudio Koçer, Akpabio, Azuka, Sandro Gotal ve Alex Dos Santos yer aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen kadroda ise Diabang Dialiba, Pereira, Azubuike, Amutu, Jonathan Ayite ve Mba’ya şans veren Yeni Malatyaspor bu sezon ise 10 yeni yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Farnolle, Aly Cissokho, İssam, Nacer, Dening, Khalid, Dia, Sadio Diallo, Sincere, Arturo Mina, Azubuike ve Pereira yeni dönemde kadrodaki yabancı oyuncular olurken, TFF’nin onay verdiği 14 rakamına ulaşılmadı. Yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesi halinde Türkiye’deki diğer 17  Süper Lig Kulübü gibi ciddi sıkıntı yaşayacak sarı kırmızılı kulübün ilk 11’inde ise sadece 4 tane yerli oyuncu forma giyiyor. 

FATİH AVCI
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